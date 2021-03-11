Глава минкультуры Крыма извинилась за матерные выражения на совещании

Симферополь, 11 марта. Министру культуры Крыма Арине Новосельской пришлось извиняться за употребление нецензурной брани в ходе совещания на тему строительства, которое проводилось в режиме онлайн.

По словам Новосельской, у нее отказала техника, поэтому вырвались «непарламентские» слова.

«Перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференции, у меня вырвались «непарламентские» выражения. Приношу всем свои извинения», — рассказала крымский министр.

Новосельская добавила, что сильнее всех переживает из-за сложившейся ситуации.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской, которая на онлайн-совещании возмущалась сбоями в работе техники, используя нецензурные слова.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Симферополь, Ялта, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы вернулись к подаче воды по графику.