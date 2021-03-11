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Глава минкультуры Крыма извинилась за матерные выражения на совещании

Глава минкульта Крыма извинилась за матерные выражения на совещании

Симферополь, 11 марта. Министру культуры Крыма Арине Новосельской пришлось извиняться за употребление нецензурной брани в ходе совещания на тему строительства, которое проводилось в режиме онлайн.

По словам Новосельской, у нее отказала техника, поэтому вырвались «непарламентские» слова.

«Перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференции, у меня вырвались «непарламентские» выражения. Приношу всем свои извинения», — рассказала крымский министр.

Новосельская добавила, что сильнее всех переживает из-за сложившейся ситуации.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской, которая на онлайн-совещании возмущалась сбоями в работе техники, используя нецензурные слова.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Симферополь, Ялта, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы вернулись к подаче воды по графику.

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