Ученые из США назвали наиболее эффективный против коронавируса материал для масок

Вашингтон, 11 марта. Материал, из которого изготавливают многоразовые маски, влияет на их эффективность. Исследование показало наиболее надежный материал.

Научные сотрудники Национального института стандартов и технологий США протестировали девять типов хлопка и шерсти. Исследование проводилось при разных уровнях влажности — 55% и 99%. Это позволило ученым определить наиболее эффективную ткань для изготовления масок против коронавируса.

«Это новое исследование показывает, что хлопчатобумажные ткани работают с масками лучше, чем мы думали», — рассказал один из авторов исследования, ученый-материаловед Кристофер Зангмайстер.

Тестирование показало, что качество характеристик синтетических тканей не меняется в зависимости от уровня влажности. Хлопчатые материалы же напротив, увеличили свою эффективность с повышением уровня влажности на 33%. Ученые связывают это свойство с хаотичной сеткой волокон хлопка, которая с повышенной вероятностью позволяет задержать вирусные частицы на маске.

Исследователи подчеркивают, что влажные маски не защищают человека лучше. Если средство индивидуальной защиты намокает, его следует заменить.

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