Маховик раскручивается: политик предупредил, чем обернется Украине удар по Донбассу

Если Киев все же решится пойти в наступление на Донбасс, то это обернется для Украины потерей территорий, а для ВСУ — поражением. Таким мнением с ФАН поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены усилением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, обострение чревато провокациями, учитывая агрессивную позицию Вооруженных сил Украины.

«Мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально чревато провокациями, и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи», — сказал Песков журналистам.

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с бойцами 11-го гвардейского отдельного енакиевско-дунайского мотострелкового полка. Он рассказал, что в последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась. Вызвано это рядом факторов: внешний — связан с президентом США Джо Байденом, который имел прямое отношение к Майдану и государственному перевороту на Украине, внутренний — со сложной экономической ситуацией и политическим кризисом на Украине.

Лидер ДНР добавил, что от Украины можно ожидать всего. Однако попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству как для самого президента Владимира Зеленского, так и для Украины.

«Сейчас мы можем говорить о том, что в Донецкой Народной Республике есть полноценная армия, а не разрозненные группы ополченцев, которые были в 2014 году. Нам точно есть что защищать: здесь наши семьи, наши дома. Нам некуда уходить», — сказал он.

Украинский политик Алексей Журавко в беседе с корреспондентом ФАН оценил положение дел на фронте в Донбассе. По его словам, остудить горячие головы киевских политиков должны Германия и Франция.

«Обострение ситуации связано с тем, что украинская власть с позволения Запада выбрала тактику войны и агрессивного поведения. Сегодня можно сказать, что в очередной раз Франция и Германия не смогли повлиять на умиротворение украинской стороны. В минских договоренностях все предельно ясно сказано — кто за что отвечает. Сейчас Берлин и Париж должны включиться и остудить горячие головы киевских властей, иначе будет худо», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады отметил, что украинские СМИ раскручивают «маховик войны». По его мнению, если Киев все же решится пойти в наступление, то это обернется для Украины потерей территорий, а для ВСУ — поражением.

«Украина нарывается на очень большие неприятности. Сегодня уже явно видно, что Киев готовится к войне. Неизвестно, насколько масштабным будет конфликт. Но влезть в войну можно легко, а вот остановить ее будет очень тяжело. Добавлю, что сейчас украинские СМИ активно раскручивают «маховик войны». Также Украина выразила готовность расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Обернется все большими и трагическими последствиями для Украины — поражением на фронте в Донбассе и потерей территорий», — резюмировал Алексей Журавко.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал, когда Вооруженные силы Украины атакуют Донбасс и кто защитит мирных жителей ДНР и ЛНР.