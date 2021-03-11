Путин оценил финансовый результат экспортно-ориентированных компаний РФ в 2021 году

Москва, 11 марта. Президент России Владимир Путин уверен в хорошем финансовом результате российских экспортно-ориентированных компаний по итогам текущего года.

Ситуация на мировых рынках в последние месяцы стабильно идет на улучшение: показатели постепенно возвращаются к докризисным уровням. С учетом этого стоит ожидать хороших показателей по итогам текущего года.

«С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом, чего мы вам искренне, от всей души желаем и будем всячески помогать», - отметил президент.

Во время совещания Владимир Путин подчеркнул, что экономика России смогла преодолеть спад, который произошел на фоне пандемии коронавируса нового типа.