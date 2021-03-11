Серуканов рассказал о планах Волкова заменить Навального на Соболь

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков отказывается от весенних протестов в поддержку оппозиционера, так как предстоящие выборы остаются для него последней возможностью заработать. При этом, как считает юрист Виталий Серуканов, позже он попытается использовать Любовь Соболь в качестве «вторичной жертвы» для поднятия уровня недовольства в обществе.

В интервью телеканалу «Дождь» Волков объявил, что в ближайшие полгода команда Навального на 99% сконцентрируется на выборах, которые состоятся осенью, «Умном голосовании» и новых «расследованиях». По мнению Серуканова, таким образом один из ближайших соратников основателя ФБК (признан иноагентом) открыто демонстрирует свои приоритеты в сложившихся обстоятельствах.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт объяснил, что сейчас для Волкова «шарашкина контора» под названием «региональные штабы» гораздо важнее, чем протесты в поддержку Навального, организовать которые он не в состоянии. Соратник оппозиционера банально на этом зарабатывает, поэтому пытается вытащить побольше денег из своих западных инвесторов, обещая им позитивную программу и победу на выборах.

«Понятное дело, что это каша из топора. У Волкова нет козырей, ему не с чего ходить, поэтому ему остается только блефовать. Он — человек, который не обладает даже кучкой сторонников в России, которые могут хоть мало-мальски создать какую-то структуру, способную вывести людей на улицы. Поэтому он вынужден бесконечно язвить, крутить хвостом перед инвесторами и делать подобные заявления. Я бы к ним серьезно не относился, потому что ни протесты уличные, ни нормальную предвыборную деятельность Волков организовать не в состоянии. Он обычный шарлатан», — заявил Серуканов.

В настоящее время подготовка к выборам остается для Волкова единственным источником заработка, поэтому он продолжит «дурить головы» западным инвесторам и рассказывать, что у него якобы есть большая региональная сетка, способная послужить «драйвером изменений». Серуканов не сомневается, что его слова о перспективах оппозиционных кандидатов на выборах не соответствуют действительности и являются «откровенным враньем».

«Человек — просто кидала, кидала на доверии. Все, что ему остается в конце его политической карьеры, если можно так назвать, — побольше выжать из наивных европейцев и американцев, рассказывая им басни и рисуя циферки в отчетиках. Мы же понимаем, что все эти дутые отчетности идут только для одного — для больших дядек на Западе, которые выделяют деньги», — подчеркнул эксперт.

Серуканов выразил мнение, что ФБК уже не вернется к протестной активности с целью освобождения Навального. Скорее всего, отмечает юрист, для организации уличных акций сторонники оппозиционера будут использовать другой фактор — под названием «Любовь Соболь».

«У Волкова, я знаю, уже есть планы разыгрывать Любовь Соболь в качестве такой вторичной жертвы. То есть был Навальный жертвой — не прокатило, люди не вышли, резонанса никакого это не нашло. Вот теперь они попытаются зайти с позиции Любови Соболь — что, вот, есть уголовница, которая хочет участвовать в выборах в Госдуму, и, вот, она тоже страдает. Сказал бы, что второй попыткой Волкова станет как раз-таки Любовь Соболь, потому что относительно Алексея Навального они понимают, что песенка спета», — заключил Виталий Серуканов.

Стоит отметить, что ранее об ошибочной стратегии руководителей «Фонда борьбы с коррупцией» заявлял главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его мнению, у оппозиционеров просто не хватает ресурсов на продолжение протестов, подготовку к выборам и на попытки освободить Навального. Именно по этой причине сейчас они сосредоточатся на предстоящем голосовании, а вся остальная активность уйдет на второй план и будет осуществляться «по остаточному принципу».