Индонезийский генерал Наполеон Бонапарт попал в тюрьму за взятку

Джакарта, 11 марта. Суд приговорил к четырем годам тюрьмы генерал-инспектора индонезийской полиции Наполеона Бонапарта. Его признали виновным в получении взятки.

Следователи, занимавшиеся делом тезки французского императора, установили, что он помог обвиняемому в мошенничестве индонезийцу вернуться на родину. Бонапарт удалил его имя из списка разыскиваемых международной полицией. За оказанную услугу генерал получил от некого лица более 200 тыс. сингапурских долларов.

В Нью-Йорке начался судебный процесс над президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Он оказался замешан в торговле наркотиками, сообщал ФАН. По версии следствия, глава государства помогал наркобаронам перевозить запрещенные вещества в США.