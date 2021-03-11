Путин оценил смягчение денежно-кредитной политики РФ на фоне кризиса

Москва, 11 марта. Впервые в истории кризисов Россия в 2020 году не ужесточала денежно-кредитную политику, а смягчала ее, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент принимает участие в совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Он отметит, что смягчение макроэкономической политики стало возможным благодаря реформам последних лет, новым возможностям страны, и укреплению финансовой устойчивости.

Смягчение Банком России денежно-кредитной политики и снижение ставок по депозитам стало причиной увеличения доли розничных инвесторов в структуре торгов акциями на отечественном фондовом рынке, сообщил ранее регулятор. Также более чем в два раза выросло количество клиентов на брокерском обслуживании. К концу 2020 года у россиян увеличился интерес к самостоятельным инвестициям.