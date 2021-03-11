Врачи Сенегала объявили забастовку из-за вспышки насилия во время массовых протестов

Дакар, 11 марта. Медицинские работники Сенегала уходят на двухдневную забастовку с 15 марта. Об этом решении объявил Автономный союз врачей африканской республики.

Многие сотрудники системы здравоохранения пострадали во время акций протеста, охвативших всю страну. Кроме того, совершались нападения на медицинские учреждения, аптеки и даже машины скорой помощи. Это и стало причиной бойкота со стороны врачей и медиков.

За прошедшую неделю в Сенегале арестовали больше полутысячи участников массовых беспорядков. Около 150 человек уже отправили в тюрьмы. Уголовные дела в отношении других задержанных еще рассматривают суды.

На насилие со стороны правоохранителей обратили внимание правозащитники. Они потребовали от властей прекратить задержания, а также пояснить статус вооруженных дубинками граждан, выступающих на стороне полиции.

Кроме того, общественники призвали силовиков соблюдать право на свободу собраний и «мирных демонстраций» в Сенегале.

Однако происходящие в стране волнения тяжело назвать «мирными». Между сторонниками оппозиции и полицейскими происходят столкновения, в которых уже погибли по меньшей мере пять человек.

Протесты в Сенегале начались 3 марта после ареста оппозиционера Усмана Сонко. Его обвинили в ряде преступлений, включая изнасилование. Во время конвоирования политика его сторонники забросали полицию камнями, после чего беспорядки вспыхнули по всей стране. Ситуация несколько стабилизовалась 8 марта, когда суд выпустил Сонко под залог.