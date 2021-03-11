Путин заявил, что экономика России смогла преодолеть спад на фоне пандемии

Москва, 11 марта. Россия в целом смогла преодолеть спад в экономике, произошедший на фоне пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по инвестклимату.

Глава государства обратил внимание, что вызванный пандемией кризис стал внезапным и потребовал экстраординарных действий от всех стран. Меры поддержки экономики России стали рекордными по объемам — как по бюджетной линии, так и по линии денежно-кредитной политики.

«В период кризиса мы руководствовались четким принципом: в сложной ситуации государство обязательно поддержит трудовые коллективы, предприятия, компании», — подчеркнул президент.

По его словам, именно благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса России в в целом, удалось преодолеть экономический спад и выйти на ее восстановление.