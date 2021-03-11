Полицейский подбрасывал мефедрон наркоманам в Сургуте и жестоко поплатился

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 11 марта. Следователи Уральского СУ на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного линейного отдела. Как стало известно ФАН, полицейский подбрасывал наркотики гражданам и вымогал взятки.

Установлено, что сотрудники управления собственной безопасности в феврале 2020 года получили оперативную информацию о том, что оперуполномоченный Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте занимается противоправной деятельностью. За ним установили негласное наблюдение. Борцы с коррупцией выяснили, что подозреваемый подбросил наркотики мужчине, чтобы поднять свои показатели в работе.

Кроме того, во время задержания другого человека полицейский стал вымогать у подозреваемого взятку. Тот согласился, и после этого блюститель закона уменьшил количество изъятого вещества, чтобы смягчить уголовное наказание для мужчины.

«По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки, сопряженное с вымогательством». В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности оперуполномоченного в инкриминируемых деяниях», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

После того как коррупционная деятельность полицейского была пресечена, его уволили из органов.

«Он вычислил мужчину, который искал закладку с наркотиками, подвел его к этому месту и заставил положить пакет с зельем в карман, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Наркомана задержали, возбудили в отношении него уголовное дело за хранение наркотиков и направили в суд».

Бывший оперативник не признал своей вины. Он воспользовался положением статьи 51 Конституции РФ, которая гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом».

«Полицейский, подбрасывавший зависимым гражданам наркотик мефедрон, совсем немного проработал в должности. Он разведен, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей», — добавил источник в полиции.

Если вина бывшего стража закона будет доказана в суде, то за превышение служебных полномочий ему грозит до четырех лет лишения свободы, а за вымогательство взятки — до 12 лет.