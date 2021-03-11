Ракеты были нацелены на США: как ядерная Украина наводила страх на Вашингтон

Москва, 11 марта. Украина сохранила немалую часть ядерного арсенала сразу после распада СССР, что вызвало тревогу в США. Вашингтон настоял на полной ликвидации этих сил, пишут СМИ.

На момент исчезновения Советского Союза на украинской территории сохранилось 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-18 (в каждой по шесть боеголовок) и 46 твердотопливных РТ-23 (по десять боеголовок). На аэродромах находились почти 50 стратегических бомбардировщиков.

Однако Киев не мог использовать эти средства в качестве рычага давления, пишут «АиФ». Первая причина заключалась в том, что коды запусков так и остались в Москве, и Украина физически не могла применить эти ракеты. Вторая — большая часть арсенала являлась межконтинентальными ракетами, нацеленными на США.

Одна из легенд гласит, что госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц в 90-е посетил один из командных пунктов 43-й армии на Украине. Не имеющие новых указаний офицеры-ракетчики продолжали нести дежурство по советским нормам. Так американский политик узнал, что ракеты все еще нацелены на Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие города. После этого Шульц усиленно ратовал за передачу ядерных ракет России.

Украина не имела материально-технической базы для содержания таких средств. К тому же, тогда и Москва, и Вашингтон усиленно давили на Киев. Россия хотела вывезти на свою территорию тактические ракеты с дальностью до 900 километров, а США — ликвидировать МБР, способные долететь до Северной Америки.

Ранее эксперт рассказал, что российский ядерный потенциал стал проблемой для США. Также стало известно, что в РФ создается новый ракетный комплекс «Кедр», передает «360».