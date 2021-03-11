Подруга «казнила» бразильца выстрелом в затылок за жадность

Бразилиа, 11 марта. Бразильянка застрелила бойфренда за отказ оплатить ей пластическую операцию груди. Бизнесмен Пауло Т. скончался от выстрела в затылок.

Трагедия случилась в городе Манаус, где девушка и сдалась впоследствии полиции. Кристина Р. познакомилась с будущим спутником в компании, которая предоставляет услуги подключения помещений к интернету. Владелец фирмы и стал жертвой коварной любительницы пластической хирургии. О бразильских страстях и несовершенствах фигуры сообщает Sun.

По информации сотрудников правоохранительных органов, преступница выбрала для акта мщения пистолета калибра 380. После рокового выстрела бизнесмен какое-то время был еще жив, мужчину госпитализировали в больницу, но там он, увы, скончался.

Свидетелем стороны обвинения стал брат погибшего любовника Родриго, который и рассказал полиции настоящую причину ссоры возлюбленных. По словам родственника убитого бизнесмена, Кристина очень хотела вставить силиконовые грудные имплантаты. Поскольку в Бразилии это стоит дорого — около 1300 фунтов стерлингов (1800 долларов) — девушка обратилась к своему спутнику и попросила у него финансовой помощи на операцию.

«Ей нужен был силикон, но во времена пандемии компания брата сокращала расходы, и он не мог сделать ей эту операцию», — поделился Родриго.

Получив отказ, бразильянка закатила приятелю истерику, и, по словам брата, молодые люди сильно поссорились в ту роковую ночь. Импульсивная Кристина решила вопрос радикально и застрелила мужчину. Также родственник бизнесмена поведал, что когда-то Пауло Т. нанял ее в свою компанию, а вместе они пробыли где-то полтора года.

«Судя по тому, что мы видели, она была с ним просто из корысти. Она любила выпендриваться, но никогда ничего о нем не писала», — пожаловался бразилец на пассию погибшего.

Родриго предположил, что брат прознал про нее что-то серьезное и принял решение расстаться. Следствие выяснило, что подозреваемая сама пришла в дом экс-бойфренда под предлогом поболтать.

«У нее все еще был доступ в жилье брата. Перед тем как приехать, она выключила камеры в доме», — уточнил родственник Пауло Т.

Убитый горем брат уверен, что девушка все заранее придумала и спланировала. После того как она застрелила «жадного» мужчину, Кристина позвонила своей матери и обо всем рассказала. После ареста бразильянка уверяла, что выстрелила случайно и убивать парня не хотела, расследование дела продолжается.