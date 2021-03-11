Анну Нетребко в купальнике сравнили с восточной красавицей

Москва, 11 марта. Популярная оперная певица Анна Нетребко порадовала поклонников свежими кадрами — знаменитость позирует на пляже в Дубае. Фанаты пришли в восторг от снимков дивы.

Нетребко выбрала черный закрытый купальник, но разбавила свой «лук» ярко-синей накидкой. Образ звезды оперы получился очень сексуальным — она добавила массивные серьги, солнцезащитные очки и завязала платок на голове.

«Возвращаюсь в европейский март, где нет тепла и моря... Эх», — пишет оперная певица на своей странице в социальной сети Instagram.

Соблазнительные фотографии оперной дивы свели с ума интернет-пользователей. Некоторые фанаты сравнили ее с восточной красавицей и отметили естественность звезды.

«Анечка, вы удивительная! Во всех ситуациях одеты со вкусом, согласно обстановке. Вы всегда красивы! Восхищаюсь вами не только как замечательной певицей, но и как интересным, позитивным и красивым во всех смыслах человеком!»;

«Вся шикарная, но ноги — это отдельная музыка»;

«Восточные сказки. Тысяча и одна ночь. Аня, вы красавица»;

«Всем шейхам на зависть. Устроила там переполох. Сама сейчас хоп и в Европу, а им тосковать», — пишут преданные поклонники артистки.