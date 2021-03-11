Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Елизаветой II и Меган Маркл

Москва, 11 марта. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Номер вышел с изображением Елизаветы II, которая ногой душит супругу своего внука. У британской королевы зловещий вид, а Меган с пластырем на лице лежит в изнеможении.

«Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать», — гласит подпись на обложке.

Меган Маркл и принц Гарри дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Супруга наследника британского престола рассказала о сложных отношениях с королевской семьей и проявлении расизма со стороны некоторых ее членов. Шокирующим стало признание Маркл в том, что она хотела свести счеты с жизнью.