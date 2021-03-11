Российские космонавты загерметизировали трещины в модуле «Звезда» на МКС

Москва, 11 марта. Роскосмос сообщил, что российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову удалось загерметизировать трещины в модуле «Звезда».

Проблема утечки воздуха из микротрещин в модуле «Звезда» на МКС близка к разрешению. Российские космонавты заделали трещины и готовятся проверить уровень атмосферы в ближайшие дни. Вчера телеканал «360» сообщил, что Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали вторую трещину.

Чуть меньше месяца осталось до смены экипажей. Федеральное агентство новостей сообщило, что 9 апреля к МКС отправится «Союз МС-18» с космонавтами Олегом Новицким, Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.