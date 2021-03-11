Диетологи составили рацион питания для снижения риска инсульта

Кембридж, 11 марта. Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения составили растительную диету, способствующую снижению риска возникновения инсульта на 10%.

Диета, разработанная американскими исследователями, состоит из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых. Она также подразумевает сокращение употребления вредных продуктов, таких как белый хлеб, рафинированный сахар и красное мясо. Соблюдение диеты позволит снизить риск инсульта на 10%, считают ученые.

Эффективность диеты была проверена экспериментально. В рамках исследования, 209 508 человек без сердечно-сосудистых заболеваний регулярно сообщали ученым о своем рационе питания. В дальнейшем испытуемых разделили на пять групп в зависимости от диеты. По прошествии определенного количества времени у 6241 участника был выявлен инсульт. Исследователи обратили внимание на то, что в диету здоровых людей входила вегетарианская пища, что позволило им разработать специальную диету.

«Результаты нашего исследования важны для общественного здравоохранения в будущем. Политика в области питания, направленная на снижение риска развития инсульта, должна учитывать еще и качество пищи», — рассказала один из авторов исследования Мэри Баден.

Таким образом, здоровое питание может поспособствовать сохранению собственного здоровья. Ученые отметили, что диета позволит снизить риск возникновения любого вида инсульта, кроме геморрагического. Он возникает вследствие разрыва артерии в мозге.

Ранее исследователи из Гарварда рассказали о продуктах, способствующих снижению риска ранней смерти. Полезными оказались яблоки и сушеные фрукты.