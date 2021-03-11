Автор письма президентам о мире в Донбассе рассказала о реакции в посольстве США

Москва, 11 марта. Авторы письма от имени «женщин мира» уверены, что президенты России, Украины и США смогут содействовать их просьбе остановить эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом в интервью ФАН рассказала председатель международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова. С другими активистками, подписавшими обращение, она познакомилась в прошлом году во время поездки на Украину.

«Мы встречались с лидерами общественных женских движений Украины. Приезжали даже женщины из отдаленных сел, которые плохо говорили на русском языке и за это извинялись», — рассказала Семерикова.

По ее словам, все участницы той встречи договорились объединить усилия и вместе добиваться прекращения войн в мире.

«Мы все женщины, мы матери. А война — это боль и утрата детей. Сердце матери не имеет национальности. На каком бы языке мы ни говорили, оно болит одинаково. Очень тяжелые были встречи, многие женщины потеряли своих детей, многие ищут пропавших без вести», — сказала собеседница ФАН.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе стало поводом для написания открытого обращения от имени «женщин мира»,

«В США март посвящен матери. Уверена, что к нам прислушаются. Еще добавлю, когда мы были на Украине, на Площади Независимости в Киеве мы выпустили белых голубей в знак жизни и мира между нашими народами», — добавила глава «Женского диалога».

Елена Семерикова стала одним из авторов открытого письма объединений женщин с Украины, из России, Донецкой и Луганской Народных Республик и других стран постсоветского пространства, адресованного Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Джо Байдену. В нем жены, матери, сестры просят руководителей государств не допустить эскалации конфликта и развязывания нового витка активных боевых действий.

Письмо было направлено в администрации президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также в посольство США в России. По словам Семериковой, американская сторона уже подтвердила его получение и заверила, что письмо передано на рассмотрение ответственным специалистам.

«Пусть призыв женщины-матери к миру звучит на всех языках Земли убедительно, обретая свою силу и мощь! Глубоко верим, что человеческий разум, мудрость, любовь и сила жизни победят войну, ненависть и вражду. Сохраните жизни людей!» — говорится в письме.

Обращение подписали представители России, Украины, ДНР, ЛНР, Киргизии, Узбекистана, Афганистана, Казахстана и Турции.