Новое заседание по иску Евгения Пригожина к Навальному и Милову состоится 21 апреля

Москва, 11 марта. Суд удовлетворил ходатайство о приобщении к иску бизнесмена Евгения Пригожина заключения лингвиста и документов, подтверждающих положительную репутацию предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», 11 марта в Черемушкинском суде Москвы состоялось заседание по иску Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена.

«Суд удовлетворил ходатайство истца о приобщении заключения лингвиста и документов, подтверждающих положительную репутацию Евгения Викторовича. В ходе процесса суд проинформировал, что Алексей Навальный не был извещен надлежащим образом о заседании, в связи с чем задал вопрос о текущем местонахождения ответчика его представителю — Алексею Молокоедову. Молокоедов пояснил, что не располагает такой информацией и сообщил, что Навальный не находится в СИЗО города Москвы, куда он был помещен ранее», — говорится в официальном комментарии пресс-службы «Конкорда».

Суд перенес слушание дела с целью обеспечить надлежащее извещение Навального о дате, времени и месте рассмотрения иска Пригожина. Следующее заседание пройдет 21 апреля в 14:00, заключили в пресс-службе.

На минувшей неделе Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к осужденному блогеру Алексею Навальному.