2-летний ребенок попал в реанимацию, отравившись неизвестным веществом

Санкт-Петербург, 11 марта. Инцидент произошел 8 марта в Калининском районе Петербурга, в районе проспекта Луначарского. 20-летняя мать, в отношении которой ранее уже было возбуждено дело по 228.1 ч. 4 УК РФ, оставила 2-летнего ребенка с бабушкой и ушла праздновать Международный женский день.

Около 11 часов бабушка решила приготовить ребенку поесть и оставила его в комнате одного за поеданием конфет. Вернувшись, она обнаружила малыша спящим. Слишком долгий сон обеспокоил женщину, и она вызвала скорую помощь.

Ребенок госпитализирован в ДГБ №5 и помещен в реанимацию. В качестве диагноза указано острое пероральное отравление веществом депримирующего действия тяжелой степени.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что малолетний ребенок выпал из окна в Подмосковье и погиб.