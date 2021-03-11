Рустам Солнцев рассказал о пристрастии Ольги Бузовой к алкоголю

Москва, 11 марта. Экс-участник проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев рассказал о пагубной привычке певицы и телеведущей Ольги Бузовой, связанной с алкоголем.

По мнению шоумена, исполнительница хита «Мало половин» страдает от алкогольной зависимости. Объемы употребляемого Бузовой спиртного Солнцев сравнил с расходом внедорожника Toyota Land Cruiser.

«Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, что там расход уже как у «Крузака» — 20 литров на 100 километров. Я же вижу это измененное сознание», — подчеркнул экс-участник реалити-шоу.

На пагубное пристрастие певицы еще пять лет назад обращала внимание телеведущая Дана Борисова, рассказал Солнцев в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Тогда шоумену показалось, что звезда передачи «Армейский магазин» ошибается.

«И теперь я это вижу своими глазами. И я понимаю, что ей никто не может помочь. Те ее друзья, которые приходят к ней на день рождения — она им вообще не нужна. Это даже не друзья», — заключил Рустам Солнцев.

Сразу после празднования своего дня рождения, прошедшего в конце января, Бузова объявила о расставании с возлюбленным, рэпером Давой. Солнцев говорил, что не верит в их роман.