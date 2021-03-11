Россия может создать свой «Нюрнберг» для спасения Донбасса от украинского «плана Ост»

Москве пора приступить к комплексу политических, экономических и военных мер на основе опыта Нюрнбергского процесса для сдерживания Киева, нацелившегося не столько на захват, сколько на тотальное уничтожение Донбасса.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию на юго-востоке Украины.

Ситуация в Донбассе накаляется

День ото дня ситуация в Донбассе заметно накаляется. С начала февраля количество обстрелов на линии соприкосновения сторон непрерывно растет — налицо инициированная Киевом разморозка конфликта.

Интернет полнится фото- и видеоматериалами, фиксирующими украинскую военную технику, перебрасываемую по железной дороге на юго-восток страны. Напряженность, витающая в воздухе, хорошо заметна не только в сообщениях из Донецка и Луганска, но и в риторике Киева.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что его войска занимаются отработкой боевых действий в городской застройке — намек более чем прозрачный. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отметил, что защитники ДНР и ЛНР укрепляют свои позиции, и тут же предположил:

«В Москве знают то, чего не знаем мы, и действительно готовятся к наступлению ВСУ».

Вечером 10 марта украинский журналист Дмитрий Гордон на телеканале «Украина 24» внезапно объявил, что понедельник, 15 марта, обещает для «незалежной» стать «тяжелым», «судьбоносным» и «историческим днем». В контексте происходящего заявление Гордона вполне можно было трактовать как анонс масштабного наступления ВСУ в Донбассе.

В непростой ситуации ключевой вопрос — о целях подобного наступления: чего именно хочет добиться Украина? Не станем закапываться в чисто военные аспекты этого «мероприятия». Постараемся проанализировать проблему с геополитической точки зрения.

Военная победа Киеву не нужна

Сейчас уже нельзя сказать, что гражданская война, развязанная Киевом в 2014 году на юго-востоке Украины, стала результатом случайного стечения обстоятельств. Все имеющиеся факты говорят в пользу реализации постмайданным правительством вполне осознанного плана с целью отрезать, а потом и разрушить промышленно развитый, культурно и политически независимый регион, стоявший на пути радикального проекта «новой Украины».

После «революции гидности» Донбасс превратился в серьезную обузу для Киева. Он не был нужен ни в виде населения, которое никогда не станет голосовать за постмайданных лидеров и окажется огромным электоральным ресурсом оппозиции, ни как регион с большим экономическим потенциалом — последний вместе с налогами обеспечивал Донбассу независимость позиции и суждений.

«Евромайдановцам» требовался совсем иной юго-восток — «переформатированный» в выжженную землю, в ничейную «серую» обезлюдевшую зону. Такой Донбасс переставал бы угрожать интересам Киева. К тому же охваченный гуманитарной катастрофой регион можно было бы использовать как инструмент для шантажа Европы, а также как нескончаемый повод для санкций против России.

Такой людоедский подход Киева к «решению» проблемы Донбасса прослеживается в действиях постмайданных властей с 2014 по 2021 годы включительно. При этом нельзя считать, что этот подход был характерен лишь для президентства Петра Порошенко, поскольку при президенте Владимире Зеленском в этом плане совершенно ничего не изменилось. Прямо сейчас в украинских СМИ идут, по сути, совершенно нацистские сюжеты в отношении уроженцев Донбасса, которых на «незалежной» объявляют людьми второго сорта.

Все заявленные Киевом государственные планы «интеграции» юго-востока также не скрывают своих деструктивных целей — поражения в правах, репрессий, экономической стагнации и деиндустриализации региона. Подчеркнем: это не кич или стихийное неадекватное поведение, которое, вообще-то, длится уже семь лет. Это сознательная политика и сигнал жителям Донбасса, что их на Украине не ждут, что их жизнь в составе «незалежной» невозможна.

Поэтому любые заявления Киева о «необходимости достижения границы» и «восстановлении контроля» над территориями ДНР и ЛНР — не более чем реверанс европейским державам. Ни один из озвученных в Киеве планов «интеграции» юго-востока не имеет практических сценариев восстановления гражданского контроля над Донбассом: соответствующие приказы, планы, шаблоны и администрации просто не готовятся.

И главное — текущий бюджет Украины, при самой большой за всю ее историю военной графе, является и самым дефицитным при, опять же, самом крупном долговом обременении. У Киева нет ни собственных финансовых возможностей для реальной интеграции Донбасса, ни международных планов или хотя бы договоренностей о гуманитарной и инвестиционной поддержке «реинтеграции» юго-востока.

Исходя из этого можно предположить, что окончание гражданской войны в виде, скажем, победоносного выхода украинских танков к пограничному КПП Успенка постмайданным властям Украины ни в коем случае не нужно.

Душегубские традиции

Программой-минимум для Киева в военных действиях в Донбассе выступают, как бы это банально ни прозвучало, кровь и смерть украинских солдат. Серьезные потери среди военнослужащих ВСУ, «подсвеченные» украинскими СМИ, позволят президенту Зеленскому мобилизовать и сплотить под антироссийскими лозунгами население, сбить в стране волну социальных протестов и изменить вектор общественных настроений. А также создать повод для публичного отказа от Минских договоренностей в пользу запуска вместо них так называемой «Крымской платформы».

Программой-максимум для Киева является создание на месте Донецка и Луганска зоны выжженной земли с большим количеством жертв среди гражданского населения. И территории гуманитарной катастрофы, с которой в сторону России хлынет волна охваченных паникой беженцев. Украина не будет брать на себя ответственность за жизни жителей Донбасса, скорее наоборот. Чтобы ускорить «исход» беженцев на восток, киевские «реинтеграторы» вполне могут прибегнуть к масштабному разрушению в ДНР и ЛНР гражданской инфраструктуры — домов, водопроводов, систем электроснабжения и так далее.

Собственно, украинские силовики в Донбассе последовательно занимаются этим с 2014-го. Просто процесс оказался растянут по времени, а потому из России он не очень бросается в глаза. Но если суммировать сводки из Донбасса, то сомнений в том, что ВСУ системно уничтожают на юго-востоке гражданскую инфраструктуру, а также сознательно убивают мирное население, не остается.

По сути, в этом постмайданные власти Украины выступают прилежными учениками… Адольфа Гитлера. Де-факто Киев осуществляет в Донбассе собственный вариант гитлеровского «генерального плана ОСТ» с характерными для него репрессиями против гражданских лиц, которые рассматриваются как расходный материал. Повторимся — стартовала эта тенденция еще при Порошенко, но сейчас эти душегубские традиции продолжает «новый демократический президент» Зеленский.

Одними гуманитарными воззваниями остановить уничтожение Киевом Донбасса — а речь идет именно об уничтожении, а не захвате или какой-то реинтеграции — нельзя. Для сдерживания Киева Москве требуется комплекс политических, экономических и военных мер, дополненных использованием опыта Нюрнбергского процесса. Россия должна выступить инициатором создания трибунала, желательно — международного, задачей которого будет преследование и наказание граждан Украины, ответственных за военные преступления на территории Донбасса. Необходимо установление бессрочной уголовной ответственности за содеянные в Донбассе военные преступления.

При этом под уголовное преследование должны попадать не только исполнители, но и высший руководящий уровень современной Украины. Только так можно удержать политических авантюристов «незалежной» от злодеяний. А если не удержать, то принести неотвратимое возмездие в их дом.