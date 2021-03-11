Женщины-заключенные начали пользоваться системой «видеосвиданий» в Курской области

Курск, 11 марта. Пресс-служба УФСИН России по Курской области сообщила, что осужденные женщины исправительной колонии № 11 теперь смогут общаться с родственниками по видеосвязи. Система «видеосвиданий» была введена недавно и постепенно будет введена во все учреждения ведомства.

По их словам, для видеозвонков на территории исправительного учреждения ФСИН России установлены специальные видеотерминалы, представляющие собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Видеопереговоры предоставляются по инициативе осужденного с разрешения администрации исправительного учреждения.

«По сути, это то же самое свидание, когда осужденный может видеть и слышать своего близкого человека. При этом видеосвидания осужденных с родственниками приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня законодательством не ограничено. Поэтому подобное общение может происходить ежедневно. По закону продолжительность одного видеосеанса – 15 минут. Процедура контролируется с целью пресечения нарушений законодательства», — отмечает ведомство.

Ранее ФАН сообщал, курянин обстрелял тюремную колонию смартфонами из пневмопушки. По словам пресс-службы УФСИН России по Курской области, подобные ситуации возникают регулярно.