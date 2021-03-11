Минздрав Южной Осетии запросил у РФ вакцину «Спутник V»

Цхинвал, 11 марта. Южная Осетия запросила у России противокоронавирусную вакцину «Спутник V». Об этом в четверг рассказали в местном министерстве здравоохранения.

Минздрав Южной Осетии запросил у России партию вакцины из 1500 доз препарата, рассказал глава ведомства Георгий Тотчиев. Как передает Sputnik Южная Осетия, не исключено, что в дальнейшем правительство государства попросит РФ о дополнительных поставках.

«Для хранения препарата есть все необходимые условия», — добавил Тотчиев.

Вдобавок к этому глава Минздрава Южной Осетии назвал приблизительные сроки доставки препарата. По его словам, «Спутник V» может оказаться в распоряжении медиков уже в ближайшие две-три недели.

Перу закупит еще десять млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом ранее заявил министр здравоохранения страны Оскар Угарте.