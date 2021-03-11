Депутат Духанина: Пандемия остро поставила вопросы условий труда и зарплат учителей

11 марта 2021 исполняется год, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Год пандемии показал, что школа остается важнейшим социальным институтом, а инструмент «цифрового» образования может заиграть только в руках педагога.

Учителя в режиме дистанционного обучения отработали на износ. Многие столкнулись с эмоциональным выгоранием. Это с новой остротой ставит вопрос условий труда учителей, нагрузки и заработной платы. В ряде регионов, например в Бурятии, даже принимались решения выделить дополнительные средства для повышения зарплат учителям. Окончание пандемии должно подтолкнуть к принятию аналогичных мер и другие регионы.

С учетом уроков дистанционного обучения мы заново поднимаем вопрос содержания образования. Не секрет, что с переходом на удаленку лучше всего справились дети, умеющие самостоятельно планировать свой день, ставить учебные и познавательные задачи. Это крайне важные навыки. Поэтому в школьной программе должно появляться больше форматов, в которых их можно тренировать.

Пандемия потребовала адресного повышения квалификации учителей под задачу дистанционного обучения. Многие нуждались в методической помощи. Но часто для учителей организовывались курсы без учета их реальных потребностей. На местах учили тому, чему могли. Поэтому многие педагоги были вынуждены самостоятельно искать ответы у коллег, на форумах, в социальных сетях.

Для расширения возможностей профессионального роста педагогов Совет по профессиональным квалификациям в сфере образовании продолжает работу по развитию системы независимой оценки квалификаций (НОК). В 21 регионе России созданы Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Любой учитель сможет пройти экзамен на соответствие требованиям профессионального стандарта, оценить свои методические, «цифровые» навыки.

По итогам оценки педагогу будет выдаваться сертификат, отражающий уровень профессионального мастерства, а результаты могут становиться основой для планов повышения квалификации. Опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» среди 2,5 тысяч учителей показал, что 24% учителей прошли бы независимую оценку для себя, 7% — чтобы подтвердить свою квалификацию в случае разногласий с администрацией или родителями учеников, 40% — если бы НОК засчитали как прохождение аттестации.

Для системы образования это новый инструмент, позволяющий учителю повышать профессиональный уровень и видеть траекторию роста. Более того — система квалификаций может стать основой для установления оплаты труда. С этим предложением уже выступила Федерация независимых профсоюзов России.