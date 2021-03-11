Зудина объяснила, почему не боится постельных сцен в кино

Москва, 11 марта. Актриса Марина Зудина не стесняется сниматься в откровенных сценах в кино. Она объяснила, почему не боится идти на такие съемки.

Два года назад вышел сериал Константина Богомолова «Содержанки». Одну из главных ролей в картине исполнила Зудина — ей пришлось играть в довольно провокационных сценах.

После выхода сериала знаменитости стали поступать вопросы, как бы ее покойный супруг Олег Табаков отреагировал на постельные сцены.

«Олег Павлович бы сказал, что я в хорошей физической форме», — дерзко ответила артистка.

Звезда театра и кино не боится участвовать в проектах, где нужно обнажаться. Ее даже не смущает, что эти картины могут посмотреть ее дети — Павел и Мария. Она даже видит плюсы в откровенных сценах, если их вдруг увидят ее наследники.

«Моему сыну 25 лет, и 15 лет дочке. Я бы хотела, чтобы они видели, что я стараюсь молодо выглядеть и в хорошей физической форме, так как я у них одна», — добавила Марина Вячеславовна в эфире программы «Судьба человека».

Марина Зудина была замужем за Олегом Табаковым почти 25 лет. Артисты могли прожить вместе еще много лет, но смерть народного артиста поставила точку на их браке.