Космический корабль «Орел» получит новую навигационную систему в 2022 году

Москва, 11 марта. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в 2022 году получит летный образец новой навигационной системы, предназначенной для пилотируемого корабля «Орел».

Завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов в комментарии ТАСС отметил, что это обусловлено планами по созданию полностью укомплектованной, готовой первой летной машины для «Энергии», к 2023 году. Представитель ИКИ РАН добавил, что новая система состоит из нескольких камер с необходимым программным обеспечением. Две камеры представляют собой звездные датчики и измеряют угловую ориентацию в пространстве, а еще две направлены на Землю или на Луну для определения координат.

«Получается, мы измеряем три угла и три координаты космического аппарата в пространстве оптическими методами — такого ни у кого нет», — подчеркнул ученый.

Ранее телеканал «360» сообщал, что астронавт из США заменит на МКС российского космонавта. О причинах покупки «билета» на российский «Союз» рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет Федеральное агентство новостей.