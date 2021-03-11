Американские кладоискатели подозревают ФБР в краже золота времен Гражданской войны

Эта история, которая началась в середине XIX века во время Гражданской войны в США, тянется почти 170 лет. И все было хорошо, пока к историческим исследованиям и раскопкам, которые вели отдельные энтузиасты, не решило «примазаться» ФБР.

Речь идет о давнем предании, что в лесу у города Дрифтвуда в штате Пенсильвания во время Гражданской войны в США (мы ее знаем как Войну Севера и Юга) в 1863 году бесследно исчез караван с золотыми слитками общим весом не менее двух тонн. Дело было в местности под названием Дентс-Ран неподалеку от Питтсбурга. Фактически это был весь «золотой запас» армии северян. Слитки собирались переплавить в деньги, чтобы расплатиться с солдатами, а сделать это можно было только в Филадельфии, где даже во время войны действовал Монетный двор.

Увы, в лесу под Питтсбургом следы каравана потерялись: история это длинная и довольно мутная, с большим количеством действующих лиц, из которых не все, видимо, были добропорядочными гражданами. Да и, честно сказать, реалии самой кровавой войны на территории США изысканности нравов не способствовали.

Короче, слитки исчезли. Однако поскольку многие исследователи признают достоверной информацию, что золото действительно было, естественно, с его исчезновением любители исторических тайн смириться не могли. Поэтому легенда, что золотой запас Гражданской войны цел и лежит где-то, закопанный в тайнике, расположенном в лесу, оказалась живуча.

Один из энтузиастов-кладоискателей — местный житель Деннис Парада. В далеком 1975 году он, тогда 23-летний, получил от некого незнакомца карту, с помощью которой якобы можно было найти заветный клад. Парада всей душой поверил в существование клада и посвятил поискам всю жизнь. Сын кладоискателя тоже участвует в проекте, который стал для них семейным делом. Они основали фирму Finders Keepers, специализирующуюся на поисках различных артефактов. Парада даже добивался в суде права вести поиски и дело выиграл. Кладоискатели выкопали огромную пещеру в месте, где, по их данным, могло быть сокровище. Короче, дело шло, но особых результатов видно не было. И тут в дело вмешалось ФБР.

Подробнее о перипетиях этой истории рассказало Associated Press News в статье 2018 года «Охотники за сокровищами сомневаются в словах ФБР о раскопках золота Гражданской войны».

ФБР выходит на тропу

И все-таки, причем тут ФБР? Это очень интересный вопрос.

Хотя легенда о пропавшем золоте обросла огромным количеством явно фантастических деталей, неожиданно поисками энтузиастов-кладоискателей заинтересовалось серьезное ведомство — Федеральное бюро расследований США, которое мы знаем по аббревиатуре ФБР. В течение нескольких недель в 2018 году агенты ФБР что-то усиленно искали, руководствуясь картами, которые им предоставил доверчивый Парада. Формально ФБР оказывало помощь кладоискателям в раскопках. Кроме того, официальная версия гласила, что федералы следили, чтобы в случае обнаружения каких-то артефактов, являющихся культурным наследием, находки не были повреждены или украдены «дикими» кладоискателями. Парада был не против, наобещали ему, похоже, немало.

Агенты ФБР занимались раскопками в течение нескольких недель, при этом все было обставлено всерьез: оборудование, палатки, спутниковая связь, современные металлоискатели, сканеры и другие, как теперь бы сказали, прибамбасы. Но все поиски, по версии ФБР, ни к чему не привели, и в какой-то момент федералы, собрав свое оборудование, отбыли восвояси.

Кто-то что-то недоговаривает

Следов золота вроде бы так и не нашли, и формально Парада и другие интересанты в этом деле остались при своем. Но кладоискатель сразу заподозрил, что власти что-то не договаривают. Отец и сын Парада уверены, что на самом деле федералы что-то нашли, но им не сказали. Это подозрение возникло у них еще в 2018 году. Основания к этому были немалые, о чем Парада рассказал журналистам AP.

По его словам, во время раскопок явно было найдено что-то ценное, скорее всего — золото. Этой версии придерживается и сын Денниса Парады — Кем.

«Я много лет работал с подобным оборудованием [как то, что имелось у ФБР], и здесь было явно найдено что-то ценное, какой-то драгоценный металл. Но что бы это ни было, теперь этого нет. Поэтому я хочу докопаться до того, что было в той яме, которую они выкопали», — сказал Кем Парада.

Однако агенты ФБР отказываются признать, что они нашли что-то ценное, по их сегодняшней версии, раскопки вообще проводились в рамках некого «расследования». Когда журналисты обратились в ФБР за разъяснениями, там отказались от комментариев, а пресс-служба ведомства заявила, что все документы, касающиеся поисков, не могут быть обнародованы из-за грифа секретности.

Однако Парада по-прежнему уверен, что что-то было найдено. Он сам показал агентам, как их сложный металлоискатель загорался как сумасшедший, когда нацеливался на то место, где, по мнению кладоискателей, было спрятано золото. При этом во время раскопок в 2018 году ФБР предпочитало не прислушиваться к кладоискателям, а действовать, как говорится, втихаря. Федералы привлекли к поискам какую-то нанятую на стороне фирму, а тех, кто этим занимался много лет, фактически оттерли. Но фирма, нанятая ФБР, при проведении подземного сканирования также выявила большую металлическую массу с плотностью золота.

Когда кладоискатели прибыли на место раскопок по предварительной договоренности с ФБР, оказалось, что их там никто не ждал. Отца и сына Парада, а также журналиста, который с ними работал много лет, фактически изолировали: их заперли в машине, пока федералы при помощи экскаватора раскапывали холм над пещерой, выкопанной кладоискателями. Раскопки на холме, за которыми Парада и его группа не могли следить, длились более шести часов.

Колонна внедорожников увозит золото?

Но самое интересное случилось позже. На следующий день после того, как Парада его соратники фактически не по своей воле покинули место раскопок, там, как рассказала одна из свидетельниц, неожиданно появилось полдюжины черных внедорожников, а также два бронированных грузовика с логотипом ФБР. Свидетельницей оказалась Хизер Селль, которая живет в соседнем Уидлевилле. Женщина готовила утром завтрак детям, когда увидела в окно вереницу машин, заезжающей на гору над пещерной, в которой велись раскопки.

«Я знаю, что они нашли золото, — заявила журналистам Хизер. — Я знаю, что они это нашли, и они подлые».

2400 писем

Чтобы разобраться в этой истории и отстоять свои законные интересы, кладоискатели решили запросить электронную переписку, которую агенты ФБР вели во время поисков. Адвокат Билл Клак, представляющий интересы истцов, через суд запросил доступ к электронным письмам, которыми федералы обменивались во время раскопок. Полученные по суду документы, по версии истцов, свидетельствуют, что ФБР обмануло кладоискателей. Похоже, федералы все-таки что-то нарыли, но решили не делиться информацией и находками ни с семьей, которая положила на поиски всю жизнь, ведь для Парады поиски золота стали своего рода одержимостью, ни со штатом, который тоже может заявить о своих правах на золото.

Однако ФБР считает, что уникальный клад, если он будет найден (а он, возможно, уже найден и тайно вывезен, а точнее — просто украден), является федеральной собственностью, а значит, кладоискатели должны получить либо гораздо меньше, чем рассчитывали, либо совсем ничего. В результате те, кто потратил на поиски сокровища долгие годы, уверены, что ФБР клад нашло, но, чтобы не делиться, просто скрыло этот факт.

Сегодня более чем полуторавековая история выходит на новый виток: кладоискатели пытаются получить доступ ко всему массиву переписки ФБР во время поисков, а это более 2400 страниц документов и видеофайлов. Адвокат Билл Клак пытается от имени истцов добиться доступа ко всем этим документам. Подробнее о новом витке противостояния золотоискателей и ФБР рассказывает AP в статье «Электронные письма: ФБР искало золото на раскопках в Пенсильвании».

Возможно, вся эта история просто легенда, на которую повелись даже серьезные господа из Федерального бюро расследований. Но, зная репутацию ФБР, подозрения, что они могли утаить гору золота от тех, кому она должна принадлежать по праву, не кажутся слишком фантастическими.

Вспоминается бессмертная строчка из песни Владимира Высоцкого: «Где деньги, Зин?!».