Борьба за передел рынка ритуальных услуг привела юриста на скамью подсудимых

Санкт-Петербург, 11 марта. В Московском районном суде Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение уголовного дела по довольно редкой 303-й статье УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». На заседании присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Обвиняемым по этому делу проходит юрист и бизнесмен Александр Лашер, известный в узких кругах тем, что последние несколько лет пытается изменить ситуацию в сфере похоронного бизнеса, который он считает сильно монополизированным.

Впрочем, так считает и Федеральная антимонопольная служба в Санкт-Петербурге, которая еще в 2018 году вынесла ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга предупреждение о том, что они своими приказами и распоряжениями ограничили конкуренцию на рынке ритуальных услуг в пользу ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ». Фактически только эти две организации последние несколько лет осуществляли транспортировку тел умерших в морги и на кладбища.

Александр Лашер представляет интересы частных ритуальных компаний ООО «Похоронная служба» и ООО «Специализированная похоронно-ритуальная служба», от имени которых и был подан иск в Антимонопольную службу.

Несмотря на то, что решение было принято в их пользу, это пока никак не изменило ситуацию. Войти «неправильным» частным компаниям на рынок ритуальных услуг в Санкт-Петербурге крайне сложно, что, по сути, и подтвердил Арбитражный суд Санкт-Петербурга, когда в декабре 2020 года вступило в силу решение фактически о том, что ГУП «Ритуальные услуги» может на свое усмотрение выбирать, с какой частной компанией оно может заключать агентские договоры, обязать его нельзя. Отсутствие такого договора для частной компании сильно усложняет ее работу, что в результате приводит к потере клиентов.

Федеральное агентство новостей не берется оценивать, насколько обоснованны претензии частных предпринимателей к ГУП «Ритуальные услуги» и к правительству Санкт-Петербурга в целом, тем более что Александр Лашер отказался рассказать корреспонденту ФАН свое видение проблемы непосредственно в здании суда.

Однако ФАН продолжит наблюдать за развитием ситуации. Ранее издание в своем материале поднимало вопрос о том, насколько прозрачен бизнес ритуальных услуг в России.