Мосгорсуд утвердил условный приговор мундепу Галяминой

Москва, 11 марта. Мосгорсуд утвердил условный приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, признанной виновной в неоднократном нарушении закона о митингах.

В декабре прошлого года Тверской районный суд признал ее виновной в неоднократных призывах к участию в незаконных митингах (п. 1 ст. 212 УК РФ). Кроме того, она несколько раз нарушала законодательство при проведении уличных акций. В итоге она была приговорена к двум годам лишения свободы условно.

Защита обжаловала это решение, но сегодня приговор был оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.