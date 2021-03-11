Новые противовирусные маски изобрели в Эстонии. ФАН-ТВ

Маски предполагается носить на шее, они очищают воздух вокруг человека.

Короткие ультрафиолетовые волны отвечают за бактерицидные свойства прибора. По заверению производителей, маски производят не озон, а очищенный воздух — 55 литров в минуту, это в четыре раза больше, чем нужно человеку. Технология запатентована.

«Несколько месяцев работали с модулем, эксперименты делали, все посмотрели, как это работает. Результаты были просто замечательные, все удивились как такой маленький модуль может приносить такие прекрасные результаты. После этого, когда у нас получились эти модули, мы думали, как их использовать», — рассказал Индрек Нейвельт, председатель правления компании.

Работу масок тестировали в Тартуском университете на альфавирусе. Он идентичен к коронавирусу по размеру и геному. Производители покупают комплектующие по индивидуальному заказу, что заложили и в стоимость готового изделия. По их словам, заказов на продукт уже больше, чем готовы его произвести. Планируется отправить маски в Португалию, Россию, Украину, Италию и другие страны.