Алушта, 11 марта. Жительница крымской Алушты рассказала, как изменилась жизнь простых людей в Крыму и какую роль в этом сыграло российское государство.

Если ни от кого ничего не ждать и делать все самому, жизнь обязательно наладится, уверена жительница Алушты, бывший волонтер и предприниматель Анастасия Асетрова. В своем видеоблоге она рассказала и показала, как изменилась за «семь лет дома» жизнь простых крымчан.

«Раньше здесь были некрасивые ларечки, теперь посмотрите, как все сделали», — показывает Анастасия привокзальную площадь Алушты.

Также девушка отметила демократичный уровень цен без спекуляций. Букет цветов на 8 марта можно собрать за 1300 рублей, а стоимость в магазинах любимых продуктов также не завышена. Всегда доступна свежая продукция от лучших крымских фермеров.

Выросло и качество городской жизни.

«Я знаю, что многие не поймут мое удивление, но я раньше никогда не видела, что на автобусных остановках можно заряжать телефоны», — восхищается предпринимательница.

Также Асетрова обратила внимание и на восстановление системы городского освещения. После распада СССР украинские власти перестали уделять внимание фонарям вдоль улиц и дорог, и ночная жизнь в городе стала гораздо опаснее. После возвращения в Россию в Алуште снова загорелся свет.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о жителе Норильска, уроженце Литвы, который отказался от литовского гражданства и стал жить в России.