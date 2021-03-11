Захвативший заложницу житель Северодвинска ранее не попадал в поле зрения полиции

Северодвинск, 11 марта. Захвативший заложницу в Северодвинске 54-летний Александр К. ранее не привлекал внимания правоохранительных органов, сообщил источник ФАН.

Мужчина живет на улице Ломоносова. На этой же улице расположен офис микрофинансовой организации, сотрудницу которой он, вооружившись обрезом, взял в заложники. На ружье у него есть разрешение.

Источник отметил, что в отношении мужчины судебные приставы ранее открывали исполнительное производство.

«Но сумма долга небольшая, примерно 4,5 тысячи рублей. Сколько он должен по микрозайму, пока неизвестно», — уточнил он.

Сейчас на месте работают две группы быстрого реагирования, полиция, сотрудники экстренных служб.