Пассажирские поезда в Крым дополнят вагонами для машин

Симферополь, 11 марта. Специальными вагонами для перевозки машин планируют дополнить пассажирские поезда, которые ходят между Москвой и Симферополем.

Вагоны намерены включить в состав поездов «Таврия». Перевозка личного автомобиля или мотоцикла станет возможна из Москвы в Симферополь и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Дополненные составы начнут ходить с 16 марта. Услуга позволит не тратить силы на дорогу за рулем, а также сэкономить средства на бензине и отеле для отдыха в пути. Дорога из Москвы в Симферополь составляет 2000 километров.

Движение поездов по Крымскому мосту открыли в декабре 2019 года. Наиболее длинный маршрут «Таврии» от компании «Гранд Сервис Экспресс» пролегает между Омском и столицей полуострова. Его протяженность 4236 километров. Всего запущено несколько маршрутов, которые позволяют добраться в Крым.

До этого сообщалось, что в России появится высокоскоростной поезд. Его разрабатывают в инжиниринговом центре РЖД из группы «Синара», который находится в Сколково. Состав сможет развивать скорость до 400 километров в час.