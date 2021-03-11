Звезда «Дома-2» Солнцев рассказал о будущем проекта

Москва, 11 марта. Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что будущее у реалити-шоу может быть, но при определенных условиях.

Телепроект прекратил свое существование в конце прошлого года. Но, по словам Солнцева, сейчас на поляне живут 12 человек. При этом ни камеры, ни микрофоны на площадке не работают. Они «чего-то ждут», сам Солнцев не понимает, зачем содержат этих участников.

«Дом-3» может быть как в пику того, что было. Это не может быть повтором», — сказал Рустам в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сам Солнцев очень резко высказывается в адрес телепроекта, говоря, что в последние годы шоу имело низкие рейтинги и давно потеряло концепцию. Ведущая интервью поинтересовалась у блогера, почему он не возьмется за проект и не сделает формат шоу таким, который будет приносить просмотры.

Рустам откровенно заявил, что это сделать невозможно. По его словам, постановочные шоу уже никому неинтересны. Особенно сейчас, когда можно зайти в соцсети и наблюдать за настоящим реалити.

Телепроект «Дом-2» вышел на экранах ТВ в 2004 году. На шоу участники пытались построить свою любовь. В конце прошлого года канал ТНТ объявил о закрытии реалити. Сейчас стоит вопрос, продолжит ли существовать телепроект в привычном для зрителей виде или нет.