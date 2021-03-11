Разумков опроверг слухи о создании собственной партии

Киев, 11 марта. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал сообщения о возможности создания им собственной политической фракции.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он создавать оппозиционную партию с Владимиром Гройсманом и Виталием Кличко, спикер Рады отметил, что остается верен президенту Украины Владимиру Зеленскому и фракции «Слуга народа».

Ранее директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский прокомментировал возможность отставки Разумкова. По его словам, это маловероятно.