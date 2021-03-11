Россияне впервые выиграли золото в смешанных соревнованиях на ЧМ по фристайлу

Алма-Ата, 11 марта. Фристайлисты из России впервые в истории выиграли смешанные командные соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира. Турнир проходит в Казахстане.

Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров победили в суперфинале командных смешанных соревнований в рамках планетарного первенства по фристайлу. Россияне набрали 300,94 балла и опередили швейцарских спортсменов.

Бронзовые медали завоевали фристайлисты из США. Стоит отметить, что из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА на ЧМ в Алма-Ате спортсмены из РФ выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.