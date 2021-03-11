Обрушение канализации в Тюмени спровоцировало разлив сточных рек. ФАН-ТВ

В Тюмени в районе Гилевской рощи произошло обрушение канализационного коллектора. Авария спровоцировала разлив сточных рек.

Струи нечистот заполнили дороги в лесопарковой зоне. Сотрудники Росводоканала сейчас работают на месте, пытаясь устранить последствия ЧП.

По одной из версий, обрушение коллектора, который был построен еще в 1972 году, произошло из-за рекордного промерзания грунта.

На данный момент стоки переключаются на резервный коллектор. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения в Тюмени.