Россия приветствует решение об утверждении переходного правительства Ливии

Триполи, 11 марта. Палата депутатов Ливии утвердила предложенный Абд аль-Хамидом Дабибой состав Правительства национального единства на переходный период.

В МИД России назвали решение, которое было принято 10 марта на заседании депутатов в городе Сирт, важным шагом на пути преодоления кризиса в Ливии.

«Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии на основе взаимоприемлемого конструктивного консенсуса между противоборствующими сторонами», — говорится в сообщении МИД России.

Напомним, что 5 февраля в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН были избраны Президентский совет и единое правительство Ливии. Абд аль-Хамид Дабиб занял пост премьер-министра.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало, как прошло заседание Палаты представителей Ливии 10 марта. Глава Президентского совета ПНС Файез Саррадж заявил о своей готовности передать полномочия новому правительству.