В Кремле заявили о разногласиях с администрацией Байдена

Москва, 11 марта. Российские дипломаты фиксируют множество «непростых» контактов с Администрацией президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля уточнил, что сложность ведения диалога с Вашингтоном по дипломатическим каналам заключается в наличии «критических разногласий».

«Они (контакты. — Прим. ред.) непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — сказал Песков журналистам.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о влиянии пандемии на ситуацию в РФ. По словам Пескова, российская экономика пострадала от коронавируса не так сильно, как в других странах.