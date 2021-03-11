Рогозин раскрыл причины покупки «билета» на «Союз» для астронавта NASA

Москва, 11 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил причины покупки нового места в российском космическом корабле для астронавтов NASA.

Гендиректор госкорпорации заявил, что контакты с американской стороной по этому вопросу обусловлены недостаточной надежностью американских пилотируемых кораблей.

««Батут» их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию [американский сегмент] вообще без присмотра», — пишет Рогозин в своем аккаунте в Facebook.

Он добавил, что Роскосмос принял предложение NASA, чтобы «не получить необратимых проблем на станции в целом» — партнеры заключили с российской госкорпорацией контракт не напрямую, а через одного из подрядчиков.

«Им так удобно, а нам — все равно. Полученные средства вложим в новые разработки. Вот собственно и все», — отмечает Рогозин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продолжении переговоров между Россией и США относительно обмена местами на кораблях для полетов к МКС. По информации телеканала «360», астронавт NASA Марк Ван де Хай полетит в космос вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым.