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Рогозин раскрыл причины покупки «билета» на «Союз» для астронавта NASA

Рогозин раскрыл причины покупки «билета» на «Союз» для астронавта NASA

Москва, 11 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил причины покупки нового места в российском космическом корабле для астронавтов NASA.

Гендиректор госкорпорации заявил, что контакты с американской стороной по этому вопросу обусловлены недостаточной надежностью американских пилотируемых кораблей.

««Батут» их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию [американский сегмент] вообще без присмотра», — пишет Рогозин в своем аккаунте в Facebook.

Он добавил, что Роскосмос принял предложение NASA, чтобы «не получить необратимых проблем на станции в целом» — партнеры заключили с российской госкорпорацией контракт не напрямую, а через одного из подрядчиков.

«Им так удобно, а нам — все равно. Полученные средства вложим в новые разработки. Вот собственно и все», — отмечает Рогозин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продолжении переговоров между Россией и США относительно обмена местами на кораблях для полетов к МКС. По информации телеканала «360», астронавт NASA Марк Ван де Хай полетит в космос вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым.

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