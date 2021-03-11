Рост киберпреступности: как обезопасить россиян от мошенничества в Сети

Политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал в интервью ФАН, что необходимо делать, чтобы обезопасить россиян от кибермошенничества.

В России резко выросло число киберпреступлений. Только за первый месяц 2021 года количество атак, которые угрожают потерей персональных и банковских данных, по сравнению с прошлогодним периодом выросло на 32%. По статистике МВД России, было совершено 37 200 преступлений. Согласно отчету, доля краж в сфере высоких технологий за январь 2020 года составила 17,7% от общего числа, в этом году она увеличилась до 25%.

Наибольший прирост зафиксирован в Северной Осетии — 87%. В Севастополе отмечается повышение на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%. В целом больше всего киберпреступлений было зафиксировано в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Наименьшее количество было совершено в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

Политолог Юрий Самонкин связал повышение числа киберпреступлений с тем, что многие компании и предприятия были вынуждены уйти в Интернет из-за пандемии. Этим и воспользовались злоумышленники.

«Увеличение количества киберпреступлений связано с пандемией, поскольку большинство сделок до сих пор проходит посредством информационных технологий. Как известно, в условиях пандемии цифровые технологии стали стабилизирующим фактором, который помог многим компаниям и организациям выжить. Но вместе с этим выросло и количество киберпреступлений, так как злоумышленники ушли в информационное поле. Их сложно вычислить, поскольку они скрывают свои IP-адреса и пользуются специальными программами, чтобы скрыть следы», — сказал собеседник ФАН.

Президент Евразийского института молодежных инициатив отметил, что необходимо расширить полномочия Роскомнадзора, а также проработать законодательство. Кроме того, как утверждает эксперт, для борьбы с преступностью в Сети необходимо создать киберполицию, чем сегодня как раз и занимается МВД России.

«Для борьбы с киберпреступностью необходимо проработать наше информационное законодательство — подвести его под соответствующие стандарты. Это позволит не только расширить полномочия РКН, но и обезопасить себя перед подключением к Сети. Кроме того, нам необходимо разработать отечественные аналоги программного обеспечения, которое бы позволило работать в Интернете более безопасно. В этом как раз может помочь закон о суверенном Интернете. Как известно, большинство киберпреступлений осуществляется из-за границы. В таком случае очень трудно привлечь злоумышленников по законам России. Также актуальным на сегодняшний день является вопрос о создании в РФ киберполиции», — указал политолог.

Юрий Самонкин уверяет, что РКН должен начать более активно работать с иностранными социальными сетями. По его мнению, это позволит минимизировать количество киберпреступлений.

«Самый важный момент — усиление деятельности РКН по контролю за действиями различных иностранных социальных сетей и сайтов, которые предлагают те или иные услуги. Как известно, мошенники пользуются иностранными соцсетями для достижения своих преступных целей. Последний яркий пример — когда в условиях карантина предлагали купить фейковый тест на коронавирус. Также нужно разъяснять молодежи, как правильно вести себя в Интернете, чтобы избежать встречи с мошенниками», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что социальная сеть Тwitter отказывается от диалога с Роскомнадзором по удалению запрещенного в России контента.