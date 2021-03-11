Телеканал «Пятница!» начал съемки первого в мире телевизионного TikTok-шоу

Москва, 11 марта. Телеканал «Пятница!» начал съемки первого телевизионного TikTok-шоу. Как сообщили ФАН в пресс-службе телеканала, премьера программы «ТикТок Талант» состоится в конце марта.

Шоу «ТикТок Талант» — совместное телевизионное шоу по поиску талантов телеканала «Пятница!» и ведущей платформы для коротких видеороликов TikTok. Формат шоу является собственной разработкой и не имеет аналогов в мире.

На создание передачи авторов вдохновили блогеры TikTok, которые раскрывают свой творческий потенциал в формате коротких видеороликов и не перестают удивлять своими талантами. Кастинг в шоу «ТикТок Талант» был объявлен в декабре 2020 года. Принять участие в кастинге мог любой желающий с помощью приложения TikTok. Для этого нужно было снять видео с демонстрацией любого таланта, выложить его в социальной сети и отметить аккаунт телеканала.

Ведущими проекта стали Регина Тодоренко и блогер Роман Каграманов. В составе жюри — Лариса Гузеева и Дима Билан. Вместе со звездными судьями оценивать таланты участников будут и приглашенные популярные тиктокеры, имена которых будут раскрыты чуть позже.

По словам Регины Тодоренко, новый проект произведет фурор, потому что TikTok-шоу — это не привычное для всех шоу талантов, там не просто поют или танцуют.

«У меня уже появились любимчики — люди, которые произвели вау-эффект, — призналась телеведущая. — Мне хочется пожелать участникам одного: даже если вы не пройдете в финал, не выиграете миллион, все равно продолжайте делать то, что делаете! Как у Стива Джобса — 10 тысяч часов, и вы будете профи! А если вы уже профи, но у вас не получилось попасть в наше шоу или выиграть в нем, то ничего страшного, ведь есть второй сезон. Побольше вам уверенности и креатива!».

Роман Каграманов также поделился впечатлением от участия в TikTok-шоу.

«Для меня это первый опыт работы в роли ведущего, — подчеркнул Каграманов. — Впечатления просто замечательные, работать с Региной одно удовольствие. Конечно, талантливых ребят было очень много, но мне особенно понравились и запомнились трое участников, и они для меня явные лидеры проекта».

Член жюри Дима Билан выразил главный смысл проекта, который совмещает традиционный телевизионный формат с молодежной социальной сетью.

«Наше шоу — это синергия телевидения и TikTok, — заявил певец. — Этот формат перевернет ваш телевизор. Включайте, чтобы общаться, чтобы находить нейронные связи и давать друг другу хорошее настроение».

Лариса Гузеева в свою очередь подчеркнула, что ставит себе задачу разглядеть настоящие таланты среди огромного количества конкурсантов. Она считает, что «ТикТок Талант» расскажет зрителям, чем живет современная молодежь.

«Сегодня хайп пытаются выдать за талант, — отметила телеведущая. — Между двумя этими понятиями — пропасть. Я буду пытаться в TikTok-шоу разглядеть все-таки талант. Талант может иметь самую разнообразную форму, что и транслирует TikTok. Если у вас еще мозг не превратился в кость и вам интересно жить, интересно, что происходит вокруг и чем живет молодежь, то вы обязательно посмотрите наше шоу. А мы, чтобы не утруждать вас мусором, отсеем этот мусор и покажем только все самое прекрасное, яркое и талантливое».

Лучшие таланты страны, прошедшие отбор, покажут себя в эфире шоу на телеканале «Пятница». Оценивать таланты и выбирать победителя будет не жюри, а зрители — именно от них будет зависеть, кто победит в шоу и станет главным талантом страны.

Во время показа шоу «ТикТок Талант» в эфире зрители «Пятницы» смогут голосовать за понравившихся участников. По итогам голосования будут определены 12 финалистов. Они приедут в Москву и покажут свои таланты на живой сцене. Голосовать за победителя также будут зрители в прямом эфире. Победитель получит звание главного таланта страны и денежный приз — один миллион рублей.