Дарья Мороз пришла на светское мероприятие в сопровождении Киркорова

Москва, 11 марта. Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз посетила светское мероприятие, на котором ей составил компанию король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

На своей странице в Instagram актриса рассказала, что побывала на вечере, посвященном коллаборации двух модных брендов одежды. Во время мероприятия Мороз сфотографировалась в обнимку с Киркоровым.

«У меня был самый стильный в мире кавалер», — прокомментировала снимок артистка.

На фото с певцом Дарья Мороз стоит в белоснежном платье с пышной юбкой длиной почти до щиколоток и полупрозрачными рукавами. Интересным акцентом в наряде актрисы стали красные элементы в районе груди. Образ артистка дополнила остроносыми белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Филипп Киркоров выглядел на модном вечере не менее стильно, чем его спутница. Исполнитель попозировал рядом с Дарьей Мороз в белом свитере, надетом поверх рубашки, темных брюках и бежевом тренче. Необычными элементами образа певца стали грубые черные ботинки с узором и белыми шнурками, а также бейсболка, расшитая стразами.

Недавно король эстрады устроил пышную вечеринку в честь презентации песни Sugar, к написанию которой он приложил руку. На мероприятие пришла певица Ани Лорак в компании бывшего мужа.