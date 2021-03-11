Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

ФБР обнародовало фото участников штурма Капитолия Вашингтон продолжает «охоту на ведьм». Федеральное бюро расследований США на своем сайте опубликовало сотни фотографий участников штурма Капитолия. В основном, это скриншоты видео, а потому и изображения лиц «революционеров» весьма туманны. А вот что бросается в глаза, так это колоритная амуниция трампистов. Ведомство призывает общественность поделиться данными о местоположении еще не арестованных «антигероев» со снимков. «Мы задействовали все наши ресурсы для расследования и тесно сотрудничаем с нашими партнерами на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне, чтобы активно преследовать лиц, причастных к этой преступной деятельности», — пишет ФБР. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, ворвались в Капитолий и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек. Трем сотням активистов были предъявлены обвинения. Ранее в Штатах развернулась масштабная кампания в духе Павлика Морозова: участников штурма Капитолия сдавали «на растерзанье ФБР» собственные дети.

Госдеп заявил об усилении поддержки Украины Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики, укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. О таком внушительном фронте работ в Незалежной заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По мысли главы Госдепа, плечо большого американского брата Киеву, ой, как необходимо, ведь Украине якобы приходится противостоять «нападкам извне», а также разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе со взяточничеством. Говоря о нашем соседе, Блинкен в очередной раз повторил мантру о непризнании воссоединения Крыма с Россией, и добавил, что США выступают против «агрессии в Донбассе». Такое заявление звучит вдвойне странно на фоне возобновления Киевом боевых действий на востоке Украины.

Россия уходит от долларовой зависимости Россия начала постепенно отказываться от доллара. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, Москва наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. «Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — пояснил председатель Госдумы. В этом году Россия также поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее включили японскую йену и китайский юань. Однако доля долларов США была снижена с 45% до 35%. При этом доля фунтов стерлингов осталась на прежнем уровне — 10%.