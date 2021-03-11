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14:41 11 Марта 2021
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Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

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ФБР обнародовало фото участников штурма Капитолия

Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

Вашингтон продолжает «охоту на ведьм». Федеральное бюро расследований США на своем сайте опубликовало сотни фотографий участников штурма Капитолия. В основном, это скриншоты видео, а потому и изображения лиц «революционеров» весьма туманны. А вот что бросается в глаза, так это колоритная амуниция трампистов. Ведомство призывает общественность поделиться данными о местоположении еще не арестованных «антигероев» со снимков.
«Мы задействовали все наши ресурсы для расследования и тесно сотрудничаем с нашими партнерами на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне, чтобы активно преследовать лиц, причастных к этой преступной деятельности», — пишет ФБР.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, ворвались в Капитолий и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек. Трем сотням активистов были предъявлены обвинения. Ранее в Штатах развернулась масштабная кампания в духе Павлика Морозова: участников штурма Капитолия сдавали «на растерзанье ФБР» собственные дети.

Госдеп заявил об усилении поддержки Украины

Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики, укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. О таком внушительном фронте работ в Незалежной заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По мысли главы Госдепа, плечо большого американского брата Киеву, ой, как необходимо, ведь Украине якобы приходится противостоять «нападкам извне», а также разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе со взяточничеством. Говоря о нашем соседе, Блинкен в очередной раз повторил мантру о непризнании воссоединения Крыма с Россией, и добавил, что США выступают против «агрессии в Донбассе». Такое заявление звучит вдвойне странно на фоне возобновления Киевом боевых действий на востоке Украины.

Россия уходит от долларовой зависимости

Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

Россия начала постепенно отказываться от доллара. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, Москва наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами.
«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — пояснил председатель Госдумы.
В этом году Россия также поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее включили японскую йену и китайский юань. Однако доля долларов США была снижена с 45% до 35%. При этом доля фунтов стерлингов осталась на прежнем уровне — 10%.

Выплаты на детей будут начисляться по новым правилам

Россия уходит от долларовой зависимости. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи. В соответствии с документом, денежная поддержка от государства может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Согласно законодательным новшествам, даже если после выплаты среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то сумма повышается до 75 процентов. Если и эта доплата не поможет достигнуть необходимой отметки, она увеличится до 100 процентов. Размер выплат будут пересчитывать каждый год. Прием заявлений начнется 1 апреля.