Лукашенко заявил о «подрыве» Белоруссии изнутри

Минск, 11 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «подрыве изнутри», против которого придется бороться военным. Об этом глава государство сообщил на совещании по кадровым решениям.

Лукашенко отметил, что в изменяющемся мире войны приобрели иной характер, и под это прогнулась и военная организация. Сейчас для подрыва страны действовать необходимо изнутри.

«Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это - третья мировая война, если только так произойдет, Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти», — отметил Лукашенко.

Политик заявил, что попытки в отношении страны предпринимались в августе, после президентских выборов. Он призвал военных не забывать, что защита родины начинается изнутри и быть готовым к этому.

Неделю назад белорусский президент посетил с инспекцией минский завод «Мотовело». Во время общения с работниками предприятия Лукашенко сделал несколько заявлений, в том числе и про свой «дворец».