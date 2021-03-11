Рустам Солнцев назвал «приколом» роман Ольги Бузовой и Давы

Москва, 11 марта. Бывший участник «Дома-2», шоумен и ведущий Рустам Солнцев объяснил, почему не верил в роман певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна, известного как Дава.

Исполнительница хита «Мало половин» в конце января объявила о расставании с Манукяном, обвинив его в изменах и рукоприкладстве. По мнению Солнцева, Бузова сейчас находится в большой беде, поскольку у нее идет внутренняя война. При этом шоумен не думает, что у певицы действительно были любовные отношения с Давой.

«Это все какой-то прикол, какой это роман?! Я совершенно не против, чтобы люди как-то профессионально развивали друг друга. Понятно, что он был приведен к ней ее группой, которая с ней работает. Это не контракт, думаю, это было как-то оговорено», — отметил экс-участник «Дома-2».

В интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Рустам Солнцев рассказал, что в период начала отношений с рэпером Бузова была в «разобранном» состоянии. На тот момент она была готова согласиться и на роман с бывшим участником «Дома-2» Николаем Должанским, считает шоумен.

«У нее начался этот период, который я называю бедственным положением», — подытожил ведущий.

Скандал с расставанием Давы и Ольги Бузовой недавно оброс новыми подробностями. Певица считает, что экс-возлюбленный изменял ей со своей партнершей по проекту «Танцы со звездами» Дарьей Палей.