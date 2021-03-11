Юрист рассказал, в каких случаях брачный договор признают недействительным

Многие люди, как в России, так и во всем в мире не знают многих нюансов при правильном делении нажитого имущества. Однако это незнание может повлечь за собой множество проблем. В беседе с Федеральным агентством новостей юрист Евгений Барыкин рассказал об условиях, устанавливаемых при заключении брачного договора, а также о ситуациях, при которых он признается недействительным.

«Обычно в брачном договоре супруги предусматривают, у кого из них в личной собственности находится конкретное имущество, в том числе, которое будет приобретено в браке в будущем. Например, можно указать, что приобретенная в браке квартира считается собственностью жены, а купленные земельный участок и автомобиль — принадлежат мужу. В этом случае при расторжении брака это имущество останется в их личной собственности без необходимости раздела поровну», — объясняет специалист.

По его словам, в брачном договоре супруги могут предусмотреть, что определенные вещи, приобретенные в браке, находятся в их общей долевой собственности. Например, мужу и жене принадлежит по ½ доле в праве общей собственности на купленный в браке земельный участок и построенный на нем дом. Он отмечает, что даже в случае расторжения брака они продолжат владеть и пользоваться этим имуществом как собственники, у каждого из них будет своя часть.

«Супруги могут определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Например, можно указать в брачном договоре, что доход от ценных бумаг или прибыль от бизнеса принадлежит только одному из супругов», — рассказывает Евгений Барыкин.

Он добавляет, что также можно определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, даже если оно не было приобретено во время него. Например, можно указать, что подаренная родителями мужа квартира в случае расторжения брака станет собственностью жены.

В качестве другого примера, отмечает эксперт, можно предусмотреть, что автомобиль, полученный мужем по наследству, в случае расторжения брака станет собственностью жены.

«Брачный договор позволяет отойти от режима общей нераздельной совместной собственности супругов. Любое имущество можно перевести в режим индивидуальной личной собственности одного супруга, в том числе на случай расторжения брака. При этом не имеет значения, кто именно из супругов зарабатывал деньги на приобретение этого имущества, на кого из супругов оно было оформлено, а также возмездно или безвозмездно приобреталось. В приоритете — воля супругов, а также соответствие текста брачного договора закону», — объясняет собеседник ФАН.

Однако в ряде случаев необходимо защитить законные интересы одного из супругов, чтобы предотвратить включение в брачный договор явно несправедливых и неразумных условий. Например, рассказывает юрист, в брачном договоре супруги не могут ограничить свою гражданскую дееспособность, отказаться от права на обращение в суд за защитой своих прав. Это неотъемлемые права, принадлежащие каждому независимо от содержания каких-либо сделок.

«Кроме того, в брачном договоре нельзя предусмотреть права и обязанности, относящиеся к личной стороне отношений между супругами. Это такие категории, как любовь, верность, уважение, доверие. Они не могут определяться сделками, поскольку неразрывно связаны с личностью каждого супруга, его индивидуальностью, свободой выбора своего поведения», —добавляет Евгений Барыкин.

По его словам, брачный договор также не может содержать условия о правах и обязанностях супругов в отношении детей. Это связано с тем, что воспитание детей является одновременно правом и обязанностью родителей на основании закона. Поэтому родители не могут отказаться от каких-либо прав или обязанностей по отношению к детям путем заключения договора между собой.

«Нельзя прописать в брачном договоре условия, которые ограничивают право нетрудоспособного супруга на получение содержания. В случае ухудшения здоровья, болезни нуждающийся в содержании супруг вправе получать денежные средства в размере установленного в регионе прожиточного минимума. Это неотчуждаемое право каждого супруга, состоящего в браке», — рассказывает специалист.

В семейном кодексе РФ содержится общий запрет указывать в брачном договоре условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, в том числе финансовое.

«Нельзя заключить брачный договор, по условиям которого у одного супруга будут только обязанности, а у другого только права (например, исключительное право принятия решений о расходовании общих денежных средств). Нельзя предусмотреть в брачном договоре заведомо неисполнимые условия (например, купить какое-либо произведение искусства, хранящееся в музее). Подобные условия будут заведомо недействительны, так как они противоречат закону», — отметил эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей добавил, что случаи признания нотариально удостоверенных брачных договоров недействительными крайне редки. Он, как минимум, должен противоречить закону или быть заключенным под влиянием и обманом одного из супругов. Семейным кодексом РФ предусмотрена обязательная проверка нотариусом законности заключаемого супругами брачного договора.

«Если есть одно из таких экстраординарных обстоятельств, нотариус откажет в удостоверении брачного договора, что сделает невозможным его заключение. Поэтому супругам, намеревающимся заключить брачный договор, перед посещением нотариальной конторы желательно предварительно изучить содержание главы 8 Семейного кодекса РФ, а также достигнуть полной договоренности между собой относительно условий», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что брачный договор может укрепить взаимоотношения супругов. Специалист подробно рассказал о всех нюансах для его заключения.