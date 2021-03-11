Президент Армении отклонил кандидатуру Давтяна на пост главы Генштаба

Ереван, 11 марта. Президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение о назначении Артака Давтяна руководителем Генштаба ВС Армении. За назначение Давтяна выступал премьер-министр Никол Пашинян.

Об отклонении предложения Пашиняна сообщила пресс-служба президента. Премьер-министр направил Саркисяну ходатайство о назначении нового руководителя Генштаба в среду, 10 марта, сразу после отставки с данного поста Оника Гаспаряна.

«Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна», — было указано в сообщении на сайте президента.

Ранее конфликт между действующим премьер-министром Армении и руководством Генштаба привел к многотысячным митингам в центре Еревана. Причиной обострения отношений между кабмином и военными послужило заявление Пашиняна по поводу некачественных российских комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян раскритиковал заявление премьера, за что был уволен. Увольнение Хачатряна вызвало недовольство и военные выступили за отставку Пашиняна. В ответ на это премьер обвинил главу Генштаба Гаспаряна в попытке военного переворота в стране и направил президенту приказ об увольнении.

Уволенный Оник Гаспарян заявил, что продолжит свою службу в войсках, но в каком именно статусе, он не уточнил, как передал канал «360». Гаспарян также намерен оспорить свое увольнение в Административном суде.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что армянский премьер может покинуть свой пост в течение ближайших месяцев. Таким мнением поделился политолог Иван Аркатов.