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Заместитель генпрокурора Дмитрий Гора стал новым главой СК Белоруссии

Заместитель генпрокурора Дмитрий Гора стал новым главой СК Белоруссии

Минск, 11 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя генпрокурора Дмитрия Гору новым главой следственного комитета (СК) республики.

Ранее должность председателя СК Белоруссии занимал Иван Носкевич, работавший с 2015 года. Решение о смене главы ведомства принял Лукашенко. Теперь на пост заступил бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора.

Сегодня же стало известно о других кадровых перестановках в Белоруссии. Глава республики назначил первым заместителем министра обороны Виктора Гулевича.

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