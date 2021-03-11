Сатановский подверг сомнению свободу слова в Twitter

Москва, 11 марта. Российские пользователи Twitter столкнулись с некоторыми проблемами в его работе. Перебои связаны с тем, что в дело вмешался Роскомнадзор, который принял соответствующие меры. Это произошло после того, как администрация американской социальной сети отказалась удалять запретный контент. Причем речь идет не о политических заявлениях, а о детской порнографии и открытыми призывами к суициду. Об этом пишет «ПолитПазл».

Политолог и востоковед Евгений Сатановский, комментируя данную ситуацию в своем Telegram-канале, обратил внимание на то, что когда руководству Twitter было выгодно, оно удаляло записи и блокировало неугодных пользователей. Самый яркий пример — бывший американский президент Дональд Трамп, аккаунт которого несколько раз попадал в бан во время предвыборной кампании 2020 года в канун передачи власти действующему руководителю США Джо Байдену.

Касаемо ситуации в России, Сатановский отметил, что Роскомнадзор выступал не против «свободы слова», а за закрытие «групп смерти» и удаление детской порнографии.

«Чтобы плевать на это с высокой колокольни, высокомерно отбрехиваясь необходимостью организации «свободного доступа к информации», надо быть или законченным мерзавцем, или клиническим идиотом. Что вряд ли должно заботить кого-либо из тех, кто у нас за информационными потоками следит. Отсюда и результат», – написал политолог, дав американцам понять, что в России нельзя гадить.

Ранее ФАН писали, как Twitter отказались от диалога с РКН по удалению запрещенного контента.